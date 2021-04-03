Fehime ALASYA

Mağusa bölgesinde COVID-19 vakalarındaki artış dikkat çekti, son bir ayda Mağusa’da 164 kişinin COVID-19’a yakalandığı resmi verilere yansıdı.

Mağusa Belediyesi’nden verilen bilgide Merkez’de çıktığı ifade edilen vakaların öğrenci kaynaklı değil, iş dünyasından çalışan vatandaş kaynaklı olduğu belirtildi. Ülkedeki açılımla birlikte vatandaşların daha rahat davranmaya başladığı ifade edildi.

Bulaşın öğrenci kaynaklı olabileceği kaygısını yanıtlayan DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ise üç hafta önce üniversitede toplam 9 öğrencinin çeşitli zaman dilimlerinde COVID-19 olduğunu, tümünün izolede negatife döndüğünü anlattı. Hocanın, bu günlerde kampus içinde gerek öğretmenler gerekse öğrenciler arasında herhangi bir bulaşın olmadığını belirtti. İlk günden bu yana okulda büyük bir titizlikle eğitime devam ettiklerine vurgu yapan Hocanın, “Gerek idari kadro, gerekse akademisyenlerimiz, tüm çalışanlarımız rutin olarak PCR testlerini yaptırıyor. Taramalarımız sürekli devam ediyor” dedi.

Üç hafta önce yaşadıkları ve 9 öğrencinin COVID-19 oluşunun tespit edildiği sürece değinen Hocanın, “Toplamda 9 öğrenci pozitif oldu. Son 14 gündür tümü neredeyse negatife döndü. Çalışma düzenimiz de yönetsel dönüşümlü vaka olmamasına rağmen testlerini düzenli yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Hocanın: “Vatandaş tedbirlerini esnetti”

Üniversite içerisinde çok tedbirli olduklarının atını çizen Hocanın, buna karşın yoktur, şehir içindeki bireysel tedbirlerin esnetildiğini gözlemlediğini dile getirdi.

Mağusa’da bir ayda 164 vaka

Mağusa’da açıklanan vaka sayısı 1 Mart’tan bu yana 33 günde 164 kişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sürede ülkede toplam bin 34 COVID-19 vakası tespit edilirken, bunlardan 164 kişinin Mağusa’da olduğu dikkat çekti.

Özellikle 16 Mart’tan bu yana bölgedeki vakalarda artış görüldü. 1 Mart’tan 14 Mart’a kadar 1 ila 3 arası değişen vaka sayısı, günlük 17 vakaya kadar çıktı. 16 Mart’ta 7’ olan vaka sayısı 18 Mart’ta 15’e yükselirken, 20 Mart’ta bu sayı 11 olarak belirtildi. 30 Mart tarihinde Mağusa’daki vaka sayısı 17 olarak açıklanırken, 31 Mart’ta ise 15 kişi daha COVID-19 oldu. Nisan ayının ilk gününde ise vakalar yine hız kesmedi. 1 Nisan’da 12, 2 Nisan’da ise 10 vaka açıklandı.

30 Mart’ta 57 vaka

31 günlük Mart ayının 17 gününde ise ülke genelinde açıklanan vakaların sayısı 30 ila 40’lı rakamların altına düşmedi. Söz konusu süredeki vakalarda ise en yüksek rakam 57 kişi ile 30 Mart’ta görüldü.

Mağusa Belediyesi: “Bulaş öğrenci kaynaklı değil”

Bölgedeki bulaşın artışı Mağusa Belediyesi’ni de harekete geçirdi. Belediyenin tedbir ve denetimlerle ilgili Polis ve Kaymakamlıkla ilgili toplantılar yaptığı, bölgede ilk günkü hassasiyetle hareket edildiği belirtildi.

Belediyeden edinilen bilgide bölgedeki yerel bulaşın sebebinin öğrenciler olmadığı, iş dünyasından çalışan vatandaşlar arasından olduğu ifade edildi.

“İlk günkü hassasiyetle hareket ediyoruz ama açılımla birlikte bir rahatlama oldu ve bu yerel bulaşı bir anda arttırdı.” denildi.

Verilen bilgide ayrıca vakaların tamamının Mağusa Merkez olarak verilmesinin nedeni ise testlerin birçoğunun merkezde yapılmasına bağlandı.

“Bu vakaların tümü Mağusa merkezde değil. Öğrenci gelişleri, özel sektörün açılımı, şehirlerarası gidiş gelişler bunlara birer etken.” denildi.