Mağusa'da uyuşturucu, tabanca, şarjör ve mermi

Mağusa’da, evinde ve aracında uyuşturucu, tabanca ve şarjör bulunan bir kişi; Güzelyurt'ta ise aracında uyuşturucu saptanan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün İ.K.’nin (E-31) ev ve aracında yapılan aramalarda, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve tabanca, şarjör ile 5 canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

İ.K. tutuklandı.

Park halindeki araçta şüpheli görülen kişi uyuşturucudan tutuklandı

Öte yandan Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün devriye sırada, yol kenarında park halindeki bir van aracın içinde şüpheli görülen E.T.’nin (E-29) üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 kağıt parçası ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti ile tütün kalıntıları tespit edilerek emare olarak alındı. E.T. tutuklandı.