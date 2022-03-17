Mağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu

Mağusa’da dün ikametgahında uyuşturucu bulunan M.Ö. (E-38) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Ö’nün evinde dün yapılan aramada yaklaşık 10 miligram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.