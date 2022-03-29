Mağusa’da PCR ve antijen testleri Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak
Sağlık Bakanlığı, Mağusa Magem’de yapılan PCR ve antijen testlerinin cuma gününden itibaren Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacağını açıkladı.
A+A-
Sağlık Bakanlığı, Mağusa Magem’de yapılan PCR ve antijen testlerinin cuma gününden itibaren Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çalışma saatlerinin hafta içi 08.00-15.00, hafta sonu cumartesi ve pazar 08.00-14.00 arasında olacağı kaydedildi.
Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler : mağusa devlet hastanesi