Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağusa’da PCR ve antijen testleri Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak
Mağusa’da PCR ve antijen testleri Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak

Mağusa’da PCR ve antijen testleri Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Mağusa Magem’de yapılan PCR ve antijen testlerinin cuma gününden itibaren Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacağını açıkladı. 

A+A-

Sağlık Bakanlığı, Mağusa Magem’de yapılan PCR ve antijen testlerinin cuma gününden itibaren Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacağını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çalışma saatlerinin hafta içi 08.00-15.00, hafta sonu cumartesi ve pazar 08.00-14.00 arasında olacağı kaydedildi.

Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler :