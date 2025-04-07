Mağusa’da köpeği üçüncü kattan atan kişi tutuklandı
Mağusa’da bir apartmanın üçüncü katında yaşayan K.K.(E-41), Pekinez cinsi köpeğini evin balkonundan yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya atarak sol arka bacağının kırılıp, ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu.
A+A-
Mağusa’da bir apartmanın üçüncü katında yaşayan K.K.(E-41), Pekinez cinsi köpeğini evin balkonundan yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya atarak sol arka bacağının kırılıp, ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu.
Polis basın bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Polisin soruşturması sürüyor. (tak)
Bu haber toplam 157 defa okunmuştur