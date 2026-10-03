Mağusa’da kavga eden 10 kişi tutuklandı

Mağusa’da iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişi aracını diğer grubun üzerine sürdü, 10 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün gece saat 23.00’de aralarında önceden sorun olması nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

H.T. (E-24) 31 miligram, A.T.(E-22) 51 miligram, T.G.(E-22) 31 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, M.T.(E-25) ve R.G.(E-47) ile bir taraf olup, 75 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.A.(E-39) ile E.A.(E-21), M.S.(E-21), E.A.(E) ve M.K. (E-41) ile tasarruflarında bulundurdukları ahşap sopa ve muştayla birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga etti.

H.T. kullanımındaki aracı; A.A., E.A, M.S. ve M.K.’nin üzerine sürerek çarpıp, katlerine teşebbüs etti. Yaralanan E.A. da tasarrufunda bulundurduğu ahşap balta sapı ile H.T.’nin sol el bileğini kırdı.

Polis soruşturması devam ediyor.