Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları neticesinde bir naaşa daha ulaşıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi için gerekli DNA çalışmaları başlatıldı.

Böylelikle yaşanan gemi faciasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 19 yükseldi. 9 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.