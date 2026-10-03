İçim Çağıner Kavuklu, 73. Dünya FCEM Kongresi için Prag’da

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, kadın girişimciler ve iş dünyası liderlerini bir araya getirecek 73. Dünya FCEM Kongresi’ne katılmak üzere Prag’da bulunacağını açıkladı.

Kavuklu, kongrede dünyanın farklı bölgelerinden kadın girişimciler ve liderlerle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunmayı ve uluslararası iş birliği fırsatlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dünya FCEM Kongresi, kadın girişimciler arasındaki uluslararası iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.