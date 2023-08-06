Mağusa'da kavga: 1 yaralı, 1 tutuklu

Mağusa'da 3 Ağustos tarihinde saat 22.30 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 27 yaşındaki B.Y’nin (E), 33 yaşındaki DP’yi (E) darp ederek sağ elmacık kemiği ve dişini kırdığı bildirildi.

Polis açıklamasında ayrıca D.P’nin aracının arka sileceğini de kasten kırarak hasara uğratan B.Y’nin, olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.