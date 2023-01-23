Mağusa’da kasti hasar
Mağusa’da bugünün ilk saatlerinde Y.M.(E-22), İsmet İnönü Bulvarı’nda kaldırım üzerinde park halinde bulunan üç aracın lastiklerini kasten delip patlatmak suretiyle kasti hasara uğrattı.
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Mağusa’da bugünün ilk saatlerinde Y.M.(E-22), İsmet İnönü Bulvarı’nda kaldırım üzerinde park halinde bulunan üç aracın lastiklerini kasten delip patlatmak suretiyle kasti hasara uğrattı.
Yüzde 211 mlgr. Alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen adı geçen kişi tutuklandı.
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