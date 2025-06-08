Mağusa'da boğulma tehlikesi geçiren genç yoğun bakımda
Mağusa'da boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki Mahmut Alakuş, yoğun bakıma kaldırıldı.
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Mağusa'da boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki Mahmut Alakuş, yoğun bakıma kaldırıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre olay bugün saat 18.50 sıralarında, Mağusa Belediye Plajı'nda yaşandı.
Saat 18.50 sıralarında, denizde yüzen 20 yaşındaki Alakuş, boğulma tehlikesi geçirdi.
Denizden çıkarılan Alakuş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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