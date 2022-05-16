Mağusa’da Bahriyeli Sokak lağıma boğuldu

Mağusa Bahriyeli Sokak, lağım sularına teslim oldu. Çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit eden manzara, bölge sakinlerinin tepkisini topladı.

Günlerdir sokakta olan lağım suyu, bölge sakinleri tarafından “Ne günlere getirildik, Çok yazık!!!” diye yorumlandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi CTP Hüseyin Manik, uzun zamandır sokağın bu durumda olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, araştırma içinde olduklarını anlattı.

Bahriyeli Sokak’ta büyük bir çevre felaketi yaşandığını dile getiren Manik, “Gülseren göletine arıtmadan taşan lağım suyu nedeniyle bu durumun ortaya çıktığı ifade ediliyor. Araştırma içerisindeyiz. Eğer böyle bir durum varsa bu çok ciddi ve büyük bir çevre felaketidir.” dedi.

Bir an önce tedbir alınması ve duruma müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Manik, Çevre Dairesi’nin de hemen konuya dahil olması gerektiğinin altını çizdi.

“Benzer durum Çanakkale göletinde de yaşanıyormuş”

Arıtmadan taşan lağım suyu nedeniyle benzer manzaranın Çanakkale göletinde de yaşandığına dair ihbar aldıklarını ifade eden Manik, konuyla ilgili belediye Meclisi’nden bilgi talep ettiklerini, cevap alamadıklarını kaydetti.