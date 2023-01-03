Mağusa’da ani ölüm

Mağusa’da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Güryay, dün saat 16:30 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Subbotin’in ölüm sebebi “siroz ve varis kanaması”

İskele’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aleksandr Subbotin (E-42)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Siroz ve Varis Kanaması” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.