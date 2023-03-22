Mağusa’da 209 mlgr alkollü sürücü yayaya çarptı

Mağusa’da meydana gelen trafik kazasında 209 mlgr alkollü sürücü yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Cumali ACAR Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Recep KESER ise tutuklandı.

Polis’tan yapılan açıklama:

Saat 18.45 sıralarında, Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Recep KESER (E-58), 209 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 685 plakalı araç ile Baykal Çemberinden Sulu Çember istikametine doğru seyrettiği sırada Dumlupınar Spor Kulübü önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cumali ACAR (E-43)'a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Cumali ACAR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Recep KESER tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.