Mağusa Suriçi panayırının stant gelirleri Şampiyon Melekler için bağışlandı

Mağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği işbirliği ile Mağusa Suriçi’nde düzenlenen panayırda elde edilen tüm gelirler Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği Başkanı Murat Yurtseven ve Genel Sekreter Ali Rüzgar, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, panayırdan elde edilen stant gelirlerini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın’a takdim etti.

Ziyarette konuşan Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, dayanışmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Mağusa Suriçi Panayırı ile hem kentimize canlılık kattık hem de toplumsal bir sorumluluğu yerine getirdik. Bu tür etkinliklerle Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve ailelerine destek olmak hepimizin görevidir. Katkı koyan, destek veren herkese teşekkür ederim.”

Panayırın stant gelirlerinin anlamlı bir amaca aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın ise, duyarlılıklarından ötürü hem derneğe hem de Mağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği Başkanı Murat Yutseven de panayırda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına, stant açan katılımcılara ve duyarlılık gösteren halka ve desteklerini esirgemeyen Mağusa Belediyesi ile Başkan Süleyman Uluçay’a teşekkür ederek, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmaya vesile olmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.