Mağusa Suriçi küçük ve büyük nesillerin buluşmasına tanıklık etti

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin iş birliğinde düzenlediği “Nesiller Buluşuyor, birlikte eğleniyor” etkinliği dün saat 14:00’da Othello Kalesi ile Deniz Kapısı Arasındaki alanda yapıldı.

Suriçinin tarihi mekanı İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyesi olan toplum büyükleri ile çocukların coşku dolu eğlencesine tanıklık etti.

Etkinlik eğitmenliğini Elhamiye Narçın Özmusa ile Fırat Gürakansel’in yaptığı Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Büyükler Ekibinin folklor gösterisi ile başlayan etkinlik halk dansları ekibi ile büyüklerin mani atışması ile devam etti.

Eğlenceli müzikler eşliğinde toplum büyükleri ve çocukların dans ettiği etkinlikte, birbirinden eğlenceli oyunlar oynandı, çeşitli ikramlıklar sunuldu.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, Gazimağusa Belediyesinin geçmişte İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün kurulmasına öncülük ettiği gibi büyüklerimiz ve küçüklerimizin buluştuğu etkinliğe öncülük yaptığını, etkinliğin düzenlenmesinde Simge Okburan ve Ekibine, yiyecekleri sağlayan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı sponsorlarına ve içecekleri sağlayan Gamabel şirketine teşekkür etti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, 1 Ekim Yaşlılar Günü’nü kutlamak için bir araya geldiklerini, sadece bir gün değil hergün yaşlıları onore etmek istediklerini, onların sorunlarıyla ilgilenmek için uğraştıklarını, her yaştan üyelerinin olduğunu herkesi yanlarında görmek istediklerini yollarının uzun olduğunu ifade etti.

Toplumu ülke yapan bizleri bugünlere hazırlayan büyüklerimiz olduğunu ve onlara vefa borcumuz olduğunu ifade eden Jenkins, “ hayatın son devresinde büyüklerimizin sevgiye saygıya ve bakıma ihtiyaçları vardır. Bunu hiç unutmayalım” dedi. Jenkins, duyarlılıklarından ve kendilerine verdiği destek için Başkan Uluçay’a, İkinci Bahar Yaşam Kulübü Sorumlusu Simge Okburan, Suna Aygun ve ekip çalışanlarına, yiyecekleri sağlayan Petek Pastanesi, Ekor, Kandilli Emek Fırını, Narin Kurabiye, ATEŞ Kuruyemişleri, Çerçi Kuruyemişleri, Melemendi Bakeri’ye teşekkür etti. Cengiz ayrıca, ikramların taşınmasını üstlenen Semral LTD’e de teşekkür etti.