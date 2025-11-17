Mağusa Limanı’nda adaya giriş yaparken şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galerinin ofis bölümüne tabancayla ateş açılması olayıyla ilgili tutuklananların sayısı dokuza yükseldi.

Polisten verilen bilgiye göre, 8 Kasım’da meydana gelen olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ç.(E-38) dün Mağusa Limanı’ndan adaya giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce H.A.(E-20) ile M.E.N. (E-19) tespit edilerek tutuklanmış, olayda kullanıldığına inanılan 9 mm çapında bir adet tabanca ise olay yerinin yakınındaki dere yatağında bulunmuştu. Ardından polisin yürüttüğü ileri soruşturmada ise M.G.K.(E-24) ve E.A. (E-25) da tespit edilerek tutuklanmıştı.

E.A.’nın evinde yapılan aramada , tasarrufunda 9 mm çapında bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında toplam 93 adet canlı mermi bulunmuştu.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında İ.M.K.(E-21), A.B.A.(E-28), M.M.B.(E-23) ve R.E.D. (E-30) de tutuklanmıştı.