Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’ne ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyeti, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Gazimağusa’yı ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Gazimağusa Belediyesi’nin davetiyle kente gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy ve Gaziantep Kardeş Şehirler Şube Müdürü Şahin Çetin, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından kabul edildi.

Ziyarette güncel gelişmeler, ülke gündemi ve dönemsel sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; ortak deneyimlerin paylaşılması ve yerel yönetimler düzeyindeki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet beyan edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, kardeş şehirlerle finansal değil, teknik düzeyde ortak projeler geliştirmeye önem verdiklerini kaydederek, "Bu yaklaşımı Avrupa Parlamentosu Brüksel temaslarımızda da gündeme taşıdık. Huzur ve barış, yalnızca bölgemizin değil, tüm dünyanın ortak ihtiyacıdır. Gazimağusa olarak bu bilinçle hareket ediyoruz.” dedi.

Aslansoy

Gaziantep Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy da Kıbrıs ve Kıbrıslıların kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Karşılıklı sevgi, saygı ve enerjiniz bizleri derinden etkiliyor. Kardeş şehir olarak sizleri de Gaziantep’te ağırlamaktan onur duyarız. Kıbrıs’la ilgili yakın zamanda güzel gelişmeler olacağına inancımız tam.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep heyeti, festivalin bu akşamki açılış etkinliğine protokol konuğu olarak katılmanın yanı sıra, Gazimağusa Belediyesi’nin çeşitli birimlerini de ziyaret ederek, iki gün boyunca kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Görüşmede Uluçay’a, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Erhun Şahali, komite üyesi Hüseyin Aranır ve Gazimağusa Belediye Meclisi’nin Cumhuriyetçi Türk Partisi üyeleri Mine Karaca, Ufuk Umay, Müge Evram ve Simge Okburan eşlik etti.