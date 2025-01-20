Mağusa Kent Orkestrası’ndan Film Müziği konseri

Mağusa Kent Orkestrası’nın, Film Müziği Konseri, çarşamba akşamı 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kongre Salonu’nda gerçekleşecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen gecede, orkestra, beyaz perdenin en sevilen filmlerine hayat veren müzikleri yorumlayacak.

Şef Oskay Hoca yönetimindeki Mağusa Kent Orkestrası, solist Ezgi Akgürgen’in yorumuyla dinleyicilere hem nostaljik hem de epik bir müzik şöleni sunmayı amaçlıyor.

Programda, sinema tarihine damga vuran ve dinleyicilerde derin izler bırakmış eserler yer alacak.