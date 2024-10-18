Mağusa Kent Orkestrası “Unutulmaz Aşk Şarkıları” konseri ile halkla buluşuyor

Derviş İşgüzar’ın konuk sanatçı olarak sahne alacağı Burcu Durmaz ve Mağusa Kent Orkestrası ile ‘’Unutulmaz Aşk Şarkıları’’ konseri 19 Ekim 2024 Cumartesi akşamı Namık Kemal Meydanı’nda saat:19.00’da ücretsiz olarak gerçekleşecek.

2024 yılının bahar aylarında, Oskay Hoca, Atakan Sarı ve Mustafa Fegan’ın ortak vizyonuyla kurulan Mağusa Kent Orkestrası, Mağusa’ya farklı bir tını, yeni bir ses kazandırmayı amaçlıyor. 15 gönüllü müzisyenin oluşturduğu orkestra, birçok değerli projeyle Mağusa’yı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyor.