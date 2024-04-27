Mağusa – Karpaz Anayolu’nda kaza: Alkollü sürücü tutuklandı

Mağusa – Karpaz Anayolu’nda Cumartesi günü sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü, önündeki araca çarptı; hafif yaralanan alkollü sürücü tutuklandı.

Kaza, bugün sabaha karşı 00.20 sıralarında meydana geldi.

342 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen M.Ö. isimli sürücü, Karpaz’a doğru ilerlediği sırada çemberde seyreden araçlara yol vermek için duran 67 yaşındaki Ali Evran yönetimindeki araca çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan M.Ö., İskele Sağlık Ocağında yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu, ardından da tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.