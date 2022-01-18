Mağusa – Karpaz anayolunda kaza: 1 yaralı

Mağusa – Karpaz anayolu 34- 35 kilometreleri arası Pamuklu köyü önlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 16.00 sıralarında, Bafra’da yaşayan Karl Owe Peter LJUNHVALL (E-64) yönetimindeki GD 638 plakalı araç ile Mağusa istikametinden Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun sağ tarafına geçmesi neticesinde o esnada Dipkarpaz istikametinden Mağusa istikametine doğru seyretmekte olan Yeşilköy’de yaşayan Osman Yeşildallı (E-38) yönetimindeki GF 056 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu Karl Owe Peter LJUNHVALL ambulans ile kaldırılmış olduğu Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip sağ el bileğinde ve kaburgalarında kırık tespit edilerek müşaade altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.