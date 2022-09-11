Mağusa-İskele anayolunda kaza, yaralılar var
Mağusa-İskele anayolunda meydana gelen kazada araç takla attı, yaralılar var.
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.10 sıralarında Mağusa-İskele anayolu üzerinde İlkmar Market yakınlarında İskele istikametine doğru seyreden Arslan BABAYEV (E-35) yönetimindeki GD 664 plakalı araç ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpıp takla attı.
Kaza sonrası aynı araçta yolcu olarak bulunan Merdan BABAYEVA (E-37), Cennet ARTIKOVA (K-31), Suhan BABAYEVA(E-12), Sultan BABAYEVA (E-10), Salima BABAYEVA (K-7), Alijan ERESHOV (E-25) kaldırılmış oldukları Mağusa Devlet Hastanesi Acil servisteki ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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