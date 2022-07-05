Mağusa hem elektriksiz, hem de susuz kaldı!

Ertuğrul SENOVA

Mağusa, bir yandan ülke genelinde devam eden elektrik kesintileriyle boğuşurken, bir yandan da susuzlukla mücadele etmek zorunda…

İskele Long Beach bölgesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğundaki ana su isale hattında meydana gelen patlak nedeniyle Mağusa bölgesine hafta başından bu yana su verilemiyor.

Mağusa Belediyesi, oluşan arıza nedeniyle bölgeye yaklaşık 3 gün boyunca su verilemeyeceğini duyursa da, YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre su sıkıntısı bayram sonrasına kadar sürebilir.

Firma Türkiye’den geldi, arıza henüz tespit edilemedi

Elde edilen bilgilere göre DSİ’nin sorumluluğundaki hatların bakım ve onarım işleri için ihaleye, “Asrın Projesi” sürecinde Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol nedeniyle Türkiye’de çıkılıyor, bu kapsamda tamirat işlerine Türkiye’den bir firma bakıyor.

Sorunun dün patlak vermesine karşın firma yetkililerinin daha bu sabah adaya ulaştığı ve arızanın henüz tespit edilemediği öğrenildi.

“Bayram sonrasına kadar sürebilir”

Yetkililer, isale hatlarında kazı çalışmaları nedeniyle yaşanan patlakların 4 iş gününde tamir edildiğini, bu nedenle mevcut sorunun daha üzün sürede tamir edilmesinin beklendiğini, hatta bayram sonrasına kalabileceğini söylüyor.

Tek alternatif de belediyeyle beraber battı

Mağusalının bayramı susuz geçirmemesi için bölgede bir alternatif mevcut ancak Mağusa Belediyesi’nin mali sorunları nedeniyle bu alternatif de batmış durumda. Oktay Kayalp başkanlığı döneminde, Belediye ve DAÜ ortaklığında kurulan deniz suyu arıtma tesisi, Türkiye’den su gelinceye kadar Mağusalıya su hizmeti sağlamıştı. Ancak 2018’de belediye, tesisin ödemelerini yapamamaya başladı ve 2020 yılında kapısına kilit vuruldu.