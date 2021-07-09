Mağusa Hastanesi’nde bazı gerekçeli PCR testlerine 50 TL ücret

Mağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testi yapmak isteyen bazı vatandaşlardan 50 TL test ücreti alınması tepki topladı. Mağusa Devlet Hastanesi’ne yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; “sadece ‘kendi isteğiyle, hiçbir gerekçesi olmadan PCR yaptırmak isteyen’ kişiler ve yurt dışına çıkacak olan kişilerden Sağlık Bakanlığı’nın da onay ve izni doğrultusunda 50 TL karşılığında PCR test ücreti alınıyor”

Bu kriterler dışında, güneye geçecek olan veya temaslı olan ve gerekçesi olan vatandaşın aynı zamanda hastanede ücretsiz test yaptırdığı da ifade edildi.