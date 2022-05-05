Mağusa Gençlik Festivali düzenleniyor
CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Venedik Sarayı’nda Gençlik Festivali düzenleyecek
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Venedik Sarayı’nda Gençlik Festivali düzenleyecek. Sokak hayvanlarına bağış yapmak için organize edilen etkinlikte, ilk olarak yerli genç üreticiler ürünlerini sergileyecek ardından da akşam çeşitli müzik grupları sahne alacak.
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