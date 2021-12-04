Mağusa çöplük alanında eylem

Mağusa’da çevreye duyarlı sivil toplum örgütleri eylem düzenledi, Mağusa halkının sürekli zehirli hava solumaya mahkum edildiğini belirtti.



Mağusa bölgesinde yaşanan hava kirliliğine karşı “Temiz Hava En Temel Hakkımız” sloganı ile yapılan eylemde Mağusa çöplüğü ile yüzleşildi.

Düzenlenen eylemde “Yeşil düşün, geleceği düşün”, “Teknoloji, ekolojiye bir özür borçlu” yazılı pankartlar da açıldı.



“Çöplüğün insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde sürekli yakılmasına sessiz kalanlara sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz” denen eylemde, pis koku ve siyah dumanın yurttaşları evlerine hapsettiği de belirtildi.



Mağusa’daki vahşi çöp depolama alanının giderek büyüdüğü hatırlatılan eylemde, “Çocuklarımızı kendi ellerimizle kirli hava ortamını soluyarak yaşamaya mahkum ettik” dendi.



Eylem, MAKAMER (Mağusa Kadın Merkezi Derneği), MKD (Mağusa Kültür Derneği), Hayata Dokun Hareketi, MASDER (Mağusa Suriçi Derneği), Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Mağusa İnsiyatifi, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü ve CTP Mağusa İlçesi Kadın Örgütü iş birliğinde düzenlendi.





