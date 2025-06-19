Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğiyle hayata geçirilen Mağusa Çıraklık Merkezi ilk mezunlarını verdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre mezuniyet töreni, Forte Grubu’nun canlı müzik dinletisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar yapıldı.

Sırasıyla Öğrenci Temsilcisi Süleyman Boğday, Okul Müdürü Cansu Canalp Yarışan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Sekreteri Ersun Aytaç ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ı temsilen Denetim Uzmanı Azize Ünerdi söz alarak, öğrencileri kutladı.

Mehmet Ekin Vaiz tarafından hazırlanan video gösterimi sonrasında Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kürsüye çıkarak, projenin önemini vurguladı.

Uluçay, “Gençlerimizin kendi potansiyellerini keşfedecekleri bir merkez oluşturmak bizim için bir hayaldi. Bugün bu hayalin ilk meyvelerini veriyoruz. Bu mezuniyet yalnızca bir son değil, daha güçlü bir başlangıcın işaretidir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’na, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne ve bu iş birliğini sahiplenen tüm eğitmenlere eden Uluçay, gençlere yapılan her yatırımın aslında geleceğe yapıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Okul Müdürü Cansu Canalp Yarışan, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Sekreteri Ersun Aytaç ve eğitim kadrosu tarafından öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, kep atılmasıyla sona erdi.