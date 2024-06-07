Mağusa Belediye mezbahası yenilendi

Gazimağusa Belediyesi'ne ait mezbaha yenilenerek dünya standartlarında sağlıklı ve hijyenik bir yapıya kavuşturuldu.

Gazimağusa Belediyesi Mezbahası'nda, yapılan çalışmalar kapsamında; mezbahanın tamamının boya badanası yapıldı, klimaları yenilendi, hava perdeleri yenilendi, kuyu sistemleri yenilendi, 2 aracın buzluklu kasaları yenilendi ve sağlık ve hijyen açısından dünya standartlarına ulaşması için gereken diğer tüm çalışmalar yapıldı.

Vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı ete ulaşması açısından önemli hizmet veren Gazimağusa Belediyesi Mezbahası, bölge kasapları için büyük kolaylık sağlıyor.

Bölgede bulunan kasaplar, mezbahanın çağdaş koşullara ulaştırılması, sağlıklı ve hijyenik ortamda etin kesilerek kasaplara ulaştırılması adına yapılan çalışmaları takdir ettiklerini belirttiler.