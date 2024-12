Kıbrıs’ta çekilen ilk iki toplumlu televizyon dizisi olan ve hiç yayınlanmayan “Made in Cyprus”a dair detaylar 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK 1’de yer alan, Vasvi Çiftçioğlu’nun hazırladığı iki dilli “Mazi-Birlikte” programı, “Made in Cyprus” dizisinin hikayesine yer verdi. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların birlikte rol aldığı, sahne arkasında birlikte çalıştığı “Made in Cyprus”un öyküsünü dizinin eş yazarı ve eş yönetmeni Tolgay Tarıman anlattı. Programda televizyonda hiç yayınlanmayan diziden komik kesitlere de yer verildi.

Kıbrıs’ta toplumları birleştiren şeylerin, ayıranlardan daha çok olduğunu anlatan bir komedi…

Adonis Florides ve Tolgay Tarıman’ın birlikte yazıp yönettiği dizi, 2004 yılında Referandum döneminde çekilmiş, ancak siyasi atmosfer sebebiyle hiç yayınlanmamıştı. Kıbrıs’ta toplumları birleştiren şeylerin, ayıranlardan daha çok olduğunu anlatan bir komedi olan “Made in Cyprus”un başrollerinde Osman Alkaş, Erol Refikoğlu, Hatice Tezcan, Oya Gürel, Tolgay Tarıman, Kullis Nikolau, Zoi Kiprianu ve Loris Loizidis yer alıyordu.

Televizyonculuk konusunda pek çok ilklere imza atan ve kamuoyunda “Torba” programıyla tanınan Tolgay Tarıman, “Made in Cyprus”un, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi UNOPS tarafından, Referandum’dan önce yayınlanması şartıyla destekleneceğini ancak dizinin yayına hazır hale gelmesinin çeşitli sebeplerle Referandum sonrasına kalmasıyla birlikte UNOPS’tan destek alamadıklarını anlattı. Tarıman, çok istemelerine rağmen iki bölüm çekilen dizinin referandum sonrası oluşan olumsuz siyasi atmosfer sebebiyle televizyonda yayınlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

RİK’e iki toplumlu projeler için çağrı

Tolgay Tarıman, programda Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK’e de çağrı yaparak, adanın uluslararası anlamda tanınmış tek yayıncısı olarak RİK’in Kıbrıs’ta toplumları yeniden yakınlaştıracak, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların birlikte, ortaklaşa çalışacağı yeni projelere yer vermesini istedi.

Programı izlemek için link:

https://www.youtube.com/watch?v=Yb3Yy3hEv7U