M. Kansu’dan türler arası bir kitap: “Bir Sabah Truva Atı”

Ülkemizin tanınmış şair ve yazarlarından M. Kansu, şiir, öykü, anlatı, deneme, bildiri ve çevirilerini “Bir Sabah Truva Atı” isimli yeni kitabında topladı. Kitapta 30’dan fazla şiirin yanı sıra Kansu’nun kısa öyküleri, çevirileri, yurt içinde ve dışında Kıbrıs Türk edebiyatı ve minimal öykü üzerine yaptığı sunumlar da yer alıyor.

1938 Baf doğumlu olan Kansu, ilk şiir kitabını Fikret Demirağ'la birlikte 1959'da Ankara'da yayımladı. Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Ştruga Şiir Akşamları'na 6 kez; Uluslararası Yazın Çevirmenleri Sempozyumu'na 17 kez, şiir ve bildirileriyle, çağrılı olarak katıldı. İkinci Yeni, Toplumcu Gerçekçi, Büyülü Gerçekçi yazınsal yönelimleriyle, Adalı ve Doğu Akdenizli kimliği bağlamında Çağdaş New Age çalışmaları ve gözlemleriyle şiir öykü deneme ve anlatılarını farklı kolaj örgüleriyle yazmakta. 22 şiir, 7 öykü, 5 deneme ve 8 türler arası yazınsal çalışmaları kitap olarak yayımlanmıştır. Eserleri Romence, Makedonca ve Yunanca dillerine çevrilmiştir.

M. Kansu, 2021 Işık Kitabevi Kitap Günlerinde, Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından verilen Edebiyat Hizmet Ödülü’ne de layık görülmüştür.

“Bir Sabah Truva Atı” isimli kitaba Khora Kitaplardan ve tüm kitabevlerinden ulaşılabilir.