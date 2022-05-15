Lurucina’da panayır coşkusu başladı

Lurucina panayırla renkleniyor... Pandemiden dolayı en son 2019 yılında yapılan “Evvel Zaman İçinde Lurucina ” Panayırı, iki yıl aradan sonra 15’ncisi ile yeniden bugün gerçekleştiriliyor.

Lurucina (Akıncılar) köyünde bu sabah başlayan ve Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina ” panayırına adanın dört bir yanından büyük ilgi gösteriliyor.

Panayırın gerçekleştiği köy meydanındaki insan kalabalığı sabahın erken saatlerinden itibaren göz doldurdu.

Lurucina’daki güzel ve güneşli havanın keyfini sürmek isteyenler bölgeye akın ediyor.

Köy meydanına kurulan stantlarda ev yemekleri, Kıbrıs’a özgü tatlılar satışa sunulurken, çeşitli konser ve eğlencelerle bölgede bugün neşeli saatler yalanacağı ifade ediliyor.