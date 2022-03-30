Lurucina’da İki Toplumlu Festival

Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kültür Hareketi ve “Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte- Κύπρος μια Πατρίδα Όλοι Μαζί” Grubu 3 Nisan Pazar günü Lurucina’da yapılacak “İki Toplumlu Festival- Müzik Festivali & Language Café” etkinliği düzenledi. Etkinlik UNFICYP tarafından destekleniyor.

AKEL’den yapılan açıklamaya göre Pazar sabahı saat: 9.30’da Ledra Palas barikatından otobüsle gidilecek etkinliğe katılacak olanlar Niyal Öztürk ve Frederiki Tombazu ile iki toplumlu «Let’s Sing Together» grubunun konserini de izleyebilecek.

AKEL’den yapılan açıklamada festivalle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“İki Toplumlu Festival- Müzik Festivali & Language Café” etkinliğine davette bulunan organizatörler Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kültür Hareketi ve “Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte- Κύπρος μια Πατρίδα Όλοι Μαζί” Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre etkinliği programı:

9:30: Ledra Palas Barikatından otobüsle hareket

11:00-12:00: Lurucina’da Language Café. Türkçe ve Yunanca bilgisi gereklidir.

12:30-14:00 Köyün restoranlarında öğle yemeği arası

14:30-16:30 Frederiki Tombazou- Niyal Öztürk ve İki toplumlu «Let’s Sing Together» grubunun konseri

16:30-17:30 Köyde gezinti ve Zivania yapılan yerleri ziyaret

17:30 Lurucina’dan Lefkoşa’ya otobüsle hareket

18:30 Lefkoşa’ya varış

Organizatörler katılımcıların etkinlikten önce 72 saatlik antijen veya PCR testi yapmalarını tavsiye ediyorlar.

Yerler sınırlı sayıda olduğu için etkinliğe katılımınızı en geç 1 Nisan tarihine kadar bilingualism.cyprus@gmail.com veya kinisipolitismou2000@gmail.com adresine e-mail göndererek teyit etmenizi rica ediyorlar.

Organizatörlerin yaptığı açıklamada ayrıca şunlar da belirtiliyor:

“Etkinlik için saat 9.30’ta Ledra Palas’tan otobüs kalkacaktır. Lurucina’ya vardıktan sonra, etkinliğimizin birinci bölümünü oluşturan “Language Café” etkinliği gerçekleşecektir. Diğer toplumdan yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayarak Yunanca ve Türkçe pratik yapma ve birbirinden farklı dil oyunları eşliğinde sohbet etme şansımız olacaktır.

Daha sonra 12.30-14.00 arası yemek arası yer alacak ve köydeki özgün restoranlarda yemek yenecektir.

Saat 14.30’ta etkinliğin ikinci bölümünü oluşturan Frederiki Tombazu ve Niyal Öztürk’ün büyüleyici konseri yer alacaktır. İki toplumlu müzik grubu olan “Let’s Sing Together” grubundan birbirinden güzel ortak Yunanca ve Türkçe şarkılar dinleyeceksiniz.

Etkinliğin son bölümünde köyü gezerek tarihi hakkında bilgi edinip köyü yakından tanıma ve ayrıca yerel zivania ve diğer ürünlerin tadına bakma şansımız olacak.

Köyü gezdikten sonra saat 16.30’ta Lefkoşa’ya hareket edilecektir.”