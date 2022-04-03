Lurucina iki toplumlu festivalle renklendi

Lurucina’da düzenlenen İki Toplumlu Festivalde buluşan Kıbrıslı Rum ve Türkler, duygu dolu bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Köyün eski muhtarı Sultan Barbaros'un ev sahipliğinde Gaççarro House'da, Language Café Etkinliği ile başlayan etkinlik, öğle yemeği, konser ve köyde yapılan geziler ile gün boyu devam edecek.

Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kültür Hareketi ve “Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte- Κύπρος μια Πατρίδα Όλοι Μαζί” Grubu, Lurucina’da “İki Toplumlu Festival- Müzik Festivali & Language Café” etkinliği düzenliyor.

Genç, yaşlı birçok kişin birlikte kahve içerek sohbet ettiği etkinlik, UNFICYP tarafından destekleniyor.

Pandemi sürecinde kapanmanın da etkisiyle uzun süre birlikte etkinlik düzenleyemeyen Kıbrıs İki Dillilik Derneği, havaların da ısınmasıyla kaynaşma ve tanışma maksadıyla iki toplumlu bu etkinliğe olanak sağladı.

Yediden yetmişe birçok Kıbrıslı'nın katıldığı etkinlikteki kalabalık ise civar köylerden de katılımla giderek artıyor.

Köyün eski muhtarı Sultan Barbaros'un ev sahipliğinde Gaççarro House'da gerçekleştirilen "Language Café" etkinliği, katılımcıların büyük ilgi ve beğenisiyle yapıldı. Söz konusu etkinliğin ardından, yemek arası yer alırken, katılımcılar, köydeki özgün restoranlarda yemek yeme fırsatı buldu.

Saat 14.30’ta ise etkinliğin ikinci bölümünü oluşturan Frederiki Tombazu ve Niyal Öztürk’ün konseri yer alacak.

Ardından iki toplumlu müzik grubu “Let’s Sing Together” ortak Yunanca ve Türkçe şarkılar söyleyecek.

Etkinliğin son bölümünde de köy gezilerek tarihi hakkında bilgi verilecek, yerel zivania ve diğer ürünlerin tadına bakma şansı olacak.

Etkinlik saat 17.30’da sona erecek

Lurucina'da bir araya gelen Kıbrıslılar, Yunanca ve Türkçe pratik yaparak birbirinden farklı dil oyunları eşliğinde sohbet etme şansı yakaladı