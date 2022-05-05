Lüksemburg Başbakanı ara bölgedeydi

Kıbrıs'taki üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisi yetkilisi Colin Stewart, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'i ara bölgede kabul etti.

Bu öğleden sonra BM'nin adadaki barış çabaları hakkında kısa bir süre için yeşil hattaki Ledra Palace Hotel'de görüşen Xavier Bettel ve Colin Stewart otel çatısından ara bölgeye ve kuzeye baktı.

Lüksembourg Başbakanı Xavier Bettel Kıbrıs’ın güneyinde temaslarda bulunuyor.

Fotoğraflar: UNFICYP