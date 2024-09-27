Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni patlamalar

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta art arda patlamalar yaşandı. İsrail, Hizbullah'ın kalesi Dahiye bölgesinde Hureyk Mahallesi'nde Nasrallah'ın evinin de bulunduğu hedefleri vurdu.

İsrail ordusu Hizbullah'ın merkez karargahlarının hedef alındığını açıkladı. İsrail medyası hedefte Hizbullah Lideri Nasrallah'ın olduğunu ancak Nasrallah'ın saldırıdan kurtulduğunu yazdı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar da Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken İsrail Televizonu saldırıda Nasrallah'ın yaralanmış olabileceğini iddia etti.