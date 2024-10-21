Lübnan, İsrail'e roket saldırısı düzenledi; patlama sesi Tel Aviv'den duyuldu

İsrail ordusu, Lübnan'ın İsrail'e roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Patlama sesi Tel Aviv'den duyulurken, atılan bir roketin açık alana düştüğü belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’dan atılan roketlerin açık araziye düştüğünü bildirdi. Patlama seslerinin Tel Aviv’den duyulduğu ancak savunma sistemlerinin tetiklenmediği kaydedildi.

Lübnan’dan atılan roketlerin ardından siren seslerinin çalmadığı ve herhangi bir yaralanan olmadığı açıklandı.