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LTB’ye ait arıtma tesisinde yangın

LTB’ye ait arıtma tesisinde yangın

Lefkoşa’da, belediyeye ait arıtma tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu, tesiste bulunan depolardan biri tamamen yandı.

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Fehime ALASYA 

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait arıtma tesisinde yangın çıktı.

Açık pazar alanı “Merkez Lefkoşa” karşısındaki depoda çıkan yangına üç itfaiye aracı ile müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu, tesiste bulunan depolardan biri tamamen yandı.

Detaylar gelecek…

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