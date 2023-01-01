LTB’ye ait arıtma tesisinde yangın
Lefkoşa’da, belediyeye ait arıtma tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu, tesiste bulunan depolardan biri tamamen yandı.
A+A-
Fehime ALASYA
Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait arıtma tesisinde yangın çıktı.
Açık pazar alanı “Merkez Lefkoşa” karşısındaki depoda çıkan yangına üç itfaiye aracı ile müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu, tesiste bulunan depolardan biri tamamen yandı.
Detaylar gelecek…
Bu haber toplam 242 defa okunmuştur