LTB’nin onlıne ödeme ağına, Limasol da eklendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezası online ödeme ağına Limasol Online (LİMON) ödeme sistemini de ekledi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Wibe Area Payment System LTD Direktörü Burak Başel’in imza koyduğu sözleşmenin ardından, sistem teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kullanılmaya başlanacak.

Yurttaşlar, LİMON mobil uygulaması veya limasolonline.com web sitesi üzerinden diledikleri zaman online olarak (kredi kartına taksitlendirme seçeneği ile) LTB’ye ait su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezasını ödeme imkanı kazanıyor.

Yurttaşlar ayrıca Creditwest, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası, KOOP Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından LTB’ye ait ödemelerini yapabiliyor.

LTB’nin su, emlak vergisi, trafik cezası, reklam borcu ödemeleri online banka şubeleri yanı sıra belediyeye ait kiosk cihazlarından ve online web sitesinden (www.ltbonline.org) gerçekleştirilebiliyor.

7/24 KİOSK CİHAZLARINDAN ÖDEME

Belediye binası önü, LTB Fidanlığı (Kemal Aksay Caddesi üzeri) ve Hamitköy’de bulunan kiosklardan da yine kredi kartı ile günün her saatinde ödeme yapılabiliyor.

İşyerleri sahiplerine yönelik devreye konulacak uygulama ile ayrıca Kasım ayı içerisinde meslek vergileri ile kira borçlarının ödemeleri de LTB’nin internet sitesinden yapılabilecek.