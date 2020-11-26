LTB’nin “Engelsiz Yeni Dünya Aktivite Merkezi” 3 Aralık’ta açılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi”nin 3 Aralık’ta açılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Harmancı, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Engelsiz Yaşam” programına katılarak açıklamalarda bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu yıl pandemi süreci nedeniyle özel bir etkinlik yapılmayacağını anlatan Harmancı, öte yandan geçen yıl sözü verilen Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin açılacağını belirtti.

Harmancı, bu merkez ile çocuklarını bırakabilecek olan ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmayı, ailelere bu zaman diliminde kendi işlerini de yapma imkanı vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkezde ulaşım, psikolojik destek, berber – kuaför, markete ulaşım gibi hizmetlerin de verileceğini söyleyen Harmancı, aynı zamanda el işi, resim, müzik, satranç, jimnastik, ritmik dans, spor faaliyetleri, bilgisayar eğitimi, mutfak eğitimi, peyzaj, tiyatro, evcil hayvan bakımı gibi faaliyetlerin yapılmasının düşünüldüğünün altını çizdi.

Merkezin ilk başta yaş sınırı olmadan ancak okula gitmemiş ve/veya okulunu bitirememiş/ yarıda bırakmak zorunda kalmış bireylere öncelik vererek çalışacağını ifade eden Harmancı, günde ortalama 10 kişiye bu hizmetin verileceğini dile getirdi.

ENGELLEMEYEN LEFKOŞA BİRİMİ

Programda yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin günlük hayattaki eşitsizliklerini olabildiğince azaltmak amacıyla Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ni kurduklarını anımsatan Harmancı, 5 araç ve 14 personel ile engellilerin ulaşım konusundaki sorunlarına çözüm getirdiklerini söyledi.

223 üyenin kayıtlı olduğu birimden günlük olarak 90 kişinin taşıma hizmeti aldığını ifade eden Harmancı, üyelere belediye otoparklarından ücretsiz olarak yararlanmaları için araç engelli kartları verildiğini ifade etti.

Kayıtlı üyelerin eğitim, hastane ve etkinliklerde ulaşımlarını sağladıklarını kaydeden Harmancı, engelsiz sanat gecesi, engelsiz dans, engelsiz tiyatro gibi etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.

Hem çocuklar hem aileleri için de sürekli olarak ücretsiz eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Harmancı, belediye iş birliği ile bazı firmaların ürün veya hizmetlerden engelli vatandaşların indirimli olarak yararlanmasını sağladıklarını da söyledi.

Harmancı, “Bu özel hizmeti verirken kimlik, din, dil gibi ayrımlar yapmadık, tüm özel gereksinimli bireylerimizin yanındayız” dedi.

“DEVLETİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SORUNLARIYLA İLGİLENECEK ETKİLİ VE YETKİLİ BİR DAİREYE İHTİYACI VAR”

Özel gereksinimli bireylerin kamusal yaşamda hizmetlere erişim noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyen Harmancı, “Devlet binalarının yüzde 90’ı kaçaktır çünkü devlet kendi binalarını yaparken belediyeden ruhsat almıyor ve engelli tuvaleti, engelli rampaları ve yolları gibi noktaları keyfi olarak yapıyor veya yapmıyor” dedi. Devletin engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek etkili ve yetkili bir daireye ihtiyacı olduğunu dile getiren Harmancı, özel gereksinimli bireylerin kamu hizmetlerinden faydalanmasının önünde devletin koyduğu birçok engel olduğunu dile getirdi.