LTB’den şebeke yenileme duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Sanayi Bölgesi 21. Sokak’ta içme suyu şebekesinin yenileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, şebeke için kazı çalışmalarının cumartesi günü başlayacağı belirtilerek, söz konusu sokağı kullanacak sürücülerden trafik yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.