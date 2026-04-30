“Müzeler yaşayan kültür merkezlerine dönüşmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Derviş Paşa Konağı’nı ziyaret etti. İncirli’ye ziyaretinde Milletvekili Devrim Barçın ve PM üyesi Mustafa Gürkan eşlik etti.

Ziyaret kapsamında heyet, Derviş Paşa Konağı’nın tarihi, mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyarette, müzelerin, kültürel, sanatsal, bilimsel ve tarihi mirasımızı koruyan, araştıran ve toplumla paylaşılan kurumlar olduğuna dikkat çekildi.

İncirli, müzelerde ziyaretçi sayısının artırılması, deneyimlerin iyileştirilmesi ve dijital imkanların çoğaltılması ile birlikte müzelerin çok daha etkin kullanılmasının mümkün olacağını vurguladı.

‘’Yaşayan Müzeler’’ için toplumla bağ kurmanın, erişilebilir ve sürdürülebilir olmanın önemine dikkat çeken İncirli, müzelerin, ziyaretçiler tarafından aktif katılım sağladığı, öğrendiği ve deneyimlediği yaşayan kültür merkezlerine dönüşmesi için çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.