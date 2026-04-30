İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı…

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi çalışanlarının büyük bir özveriyle “Hizmet gönül işidir” anlayışıyla İskele’ye değer kattığını ifade ederek, başta İskele Belediyesi çalışanları olmak üzere alın teri ile çalışan tüm emekçilerin gününü kutladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin ve alın terinin önemine dikkat çekerek, belediye hizmetlerinin bir gönül işi olduğunun altını çizdi.

Personelin bu anlayışla İskele’ye değer katmak için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Sadıkoğlu, sunulan hizmetlerin arkasında büyük bir emek ve fedakârlık bulunduğunu vurguladı.

Tüm emekçilerin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması temennisinde de bulunan Sadıkoğlu, emek, dayanışma ve birlik ruhunun önemine dikkat çekti.