Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında; emekçinin gücü karşısında hiçbir gücün duramayacağını vurguladı; emekçilere, “Gücünüzün farkında olun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız” diyerek seslendi

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’na bu yıl hem büyük mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlarla hem de emekçinin haklarını budamaya çalışan rejimlerin yükselişiyle karşıladıklarını belirterek, kazanımların yeni direniş alanları için bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

Geçmişteki; Lefkoşa Türk Belediyesi direnişini, yakın tarihteki Ektam ve hayat pahalılığı kesintisine karşı yapılan örgütlü direniş ve mücadeleye işaret eden Yalınkaya, bu örneklerin emekçiye ve halka büyük bir mesaj verdiğini, örgütlü mücadelenin, sendikal direnişin ve emek düşmanı patron ve hükümetlere karşı boyun eğmemenin tek yol olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yalınkaya, “Bölünmüş ülkemizde, barış ve emeğinin hakkını isteyen emekçi halkımızı, bu 1 Mayıs’ta da alanlara davet ediyoruz. Geçmiş bize; emekçinin gücünü ve vahşi sermayenin bu güç karşısındaki kırılganlığını defalarca kanıtlamıştır. Gücümüzün farkındayız. Emekçi kardeşlerimiz de; partonların ve patronun ağzına bakan hükümetlerin; kendi güçleri karşısındaki zayıflığını bilmeli, mücadele azmini diri tutmalıdır. Yarın meydanlarda bir kez daha haykıracağız; mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi.