LTB "Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenliyor
LTB tarafından yarın “Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenleniyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarın “Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenleniyor.
LTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın daha yüksek kapasitede, daha da iyi hizmet verebilmesi için yenilemesi ve geliştirilmesine destek amacı taşıyan etkinlik saat 19.00’da Merkez Lefkoşa’da yer alacak.
Giriş ücretinin 25 TL olduğu etkinlik programı şöyle:
“Özcan Kahvecioğlu ile Yüz Boyama
Dj Barrisso (Capital Radio)
19.30 - Hanife Tayyareci ile Masal Atölyesi
20.00 - Aileler ve Çocuklar için Film Gösterimi
19.30 - Grup Frekans
20.30 - Tango Gösterisi (TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği)
21.00 – Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül
22.00 – Ezgi Özcan”
Etkinliğe Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Altın Patiler, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği, Mr. Pound, Altunçay Restoran ve Kybele Restoran katkı sağlayacak.