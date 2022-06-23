LTB, Kızılbaş Parkı açılış etkinliğini erteledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ülkemizde yaşanan yangın felaketi nedeni ile bu akşam açılışını yapacağı Kızılbaş Parkı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada Mersinlik bölgesinde yaşanan yangının tüm ülkeyi derin üzdüğü ve LTB personelinin bu zor zamanda yangına müdahale için bölgede bulunduğu belirtilerek park açılışının ileri bir tarihte yapılacağı bilgisi verildi.