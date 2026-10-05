LTB ile Gençlik Federasyonu Gençlik Meclisi ile ilgili iş birliği protokolü imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu arasında, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımının artırılması ve LTB Gençlik Meclisi’nin daha etkin bir yapıya kavuşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

LTB'den verilen bilgiye göre, protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan imza koydu.

Protokolde, LTB gençlik meclisi üyelerine yönelik eğitim programının yanında yerel gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, gençlerin hem yerel hem de uluslararası gençlik ağlarına katılımını desteklemek ve karar alma süreçlerindeki rollerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak öngörülüyor.