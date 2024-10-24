LTB dans ekibi Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’nde yer aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) dans ekibi, Mersin Yenişehir Belediyesi’nin davetiyle 6’ncı Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne katıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Festivale “21 Dance Crew” dans ekibi ve LTB Meclis Üyesi Buğra Gazioğlu katıldı.

Müzisyen, ressam, dans grupları, performans ve grafiti sanatçılarına yönelik olan Festival, Mersin’in yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kushimoto Sokağı’nda düzenlendi.

LTB Meclis üyesi Buğra Gazioğlu, festivalde yaptığı konuşmada, Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gazioğlu, Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.