Lokmacı’dan uyuşturucu ile geçti, tutuklandı

Lokmacı Geçiş Noktası’ndan uyuşturucu madde ile kuzeye geçtiği tespit edilen zanlı A.P tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuyla mahkeme huzurunda olduğunu belirtti.

Özder, zanlının 16.12.2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin Lokmacı’dan kuzeye geçen güneyde sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan kontrolde, sırt çantası içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, bu meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyip, zanlının serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme olasılığı bulunduğundan 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.