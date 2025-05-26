Liverpool'da şampiyonluk kutlayan taraftarların arasına araç daldı

İngiltere'nin Liverpool şehir merkezinde bir aracın, sokakta Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig zaferini kutlayan insanlara çarpmasının ardından olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Olay binlerce taraftarın kutlama için şehir merkezinde caddeleri doldurduğu sırada yaşandı.

İngiliz polisi, 53 yaşında beyaz bir İngilizi gözaltına aldı. Görgü tanıkları aracın kalabalığın arasına dalarak insanları ezdiğini ve bu esnada camlarının kırıldığını, taraftarların aracın peşinden koşarak araca vurmaya başladığını dile getirdi.

Ölü veya yaralı sayısı açıklanmazken, olayın bir kaza mı, yoksa bir saldırı mı olduğu sorusu da henüz cevaplanmadı.

Olay yeri barikatlarla kapatıldı.

Başbakan Starmer: Görüntüler dehşet verici

Olayla ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, "Liverpool’daki görüntüler dehşet verici. Yaralanan veya etkilenen herkesin yanındayım. Gelişmelerle ilgili bilgilendiriliyorum." dedi.